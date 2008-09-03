В Беларуси стартовал один из наиболее важных этапов парламентской избирательной кампании

В большинстве избирательных округов эфирное время будет предоставляться с 18-ти до 18.30 по телевидению, и с 18.30 до 19 по радио. Предвыборная программа также может быть размещена в ряде республиканских государственных газет.



Между тем, Центризбирком Беларуси сегодня на заседании зарегистрировал трех кандидатов в депутаты по Гомельской области и одного по Витебской. Данное решение было принято в ходе рассмотрения жалоб претендентов на отказ им в регистрации. Выяснилось, что окружные избирательнаые комиссии допустили ошибку при проверке подписей избирателей.

ЦИК рассмотрел сегодня три жалобы от незарегистрированных кандидатов по Витебской области и пять по гомельской. Кроме того, на заседании было поддержано решение окружных избиркомов Брестской области на отказ в регистрации четырех кандидатов в депутаты. Основные причины – неверные сведения, указанные в декларациях о доходах, и недействительные подписи избирателей.



Кандидаты в депутаты начали выступления по радио и телевидению. Эфир им предоставлен на региональных и республиканских каналах и радиостанциях.