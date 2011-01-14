В Беларуси снят гриф секретности с ряда аспектов «Плошчы»

Впрочем, появление информации, опубликованной изданием «СБ – Беларусь Сегодня», ждали еще с 20 декабря прошлого года. Тогда о ее существовании на первой после выборов пресс-конференции рассказал Президент Александр Лукашенко.

Всякое событие имеет свои причины, механизмы и итог. Несанкционированная акция, участники которой попытались силой отменить итоги голосования на президентских выборах в Беларуси, не исключение. Впрочем, по сведениям, попавшим в СМИ, «Плошча» началась задолго до вечера 19 декабря. Да и причины, которые сделали «Плошчу» возможной, были гораздо больше, нежели политическая позиция отдельных ее участников.

«Цели и задачи».

«Выдержки из изъятого документа ГК Г[овори] П[равду]»:

«В течение года после выборов — изменение общественного строя и социально–экономической структуры государства – изменение Конституции Республики Беларусь и учреждение парламентско–президентской республики... С «переходной» фигурой – президента–архитектора новой системы все будут иметь дело... После установления парламентской формы правления в Беларуси – в стране появится не то что бы «управляемый», но, несомненно, «более предсказуемый» политический лидер».

Евгений Микульчик, председатель общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

Западные политики и Польши, и Германии, и США видели, что этих людей народ не поддерживает. Зачем же было втягивать этих «мужиков» в эти дрязги, в эту политическую трескотню, болтовню и давать эти гранты.

«Планирование».

«Выдержки из «Стратегического плана ГК Г[овори] П[равду]»:

«Для создания политического кризиса в стране необходимо. Первый этап. Создание условий для делегитимизации итогов голосования при помощи «независимого» наблюдения, а также путем подкупа членов избирательных комиссий. (Справочно. Для склонения должностных лиц к сотрудничеству с «компанией» им была обещана «компенсация» в размере до 100 тыс. долларов США.) Второй этап. Проведение массовых протестных акций. По мере прохождения основных стадий избирательного процесса оппонентами власти планировалось синхронно нагнетать социальную обстановку в стране, увеличивая по мере приближения даты выборов численность участников планируемых протестных акций».

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Когда мы говорим о том, чтобы была попытка входа в здание на площади, когда шли слова о нажимании кнопки в кабинете Сидорского, есть и вторая сторона этого дела. Здесь Избирком.

Если вспомнить Югославию, Белград, то там, действительно, было проникновение в здание Избиркома, уничтожение каких-то документов. И этот факт более важный с точки зрения правительства, которое было. Поэтому в определенном смысле здесь развивалось две линии. Одна – уводящая в сторону – это захват здания. Она серьезно озвучивалась. А вторая группа была направлена на захват здания Избиркома. Она меньше освещена в тех материалах, которые есть. Но, на мой взгляд, является приоритетной задачей.

«Подготовительный этап».

«Выдержки из «Стратегического плана ГК Г[овори] П[равду]»:

«Одним из элементов кампании в поддержку кандидата национального доверия должно стать целенаправленное продуцирование импульсов для распространения слухов. Слухи — это информация, которая передается из уст в уста и носит вирусный характер распространения. Идеальным информационным носителем для такой кампании служит интернет, особенно социальные сети, блоги, «Твиттер» (социальная интернет–сеть)».

Алексей Мацевило, заместитель главного редактора БЕЛТА:

Люди, которые нагнетают атмосферу в обществе с прицелом на какие-то политические кампании, выпускают из бутылки такого джина, который потом годами все общество пытается обратно загнать. И не всегда получается.

«Финансирование».

Представить себе реализацию столь масштабного плана без достаточного финансирования невозможно. И финансирование обеспечивалось, даже несмотря на мировой финансово-экономический кризис, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Из оперативной сводки:

«По словам С.Возняка [(доверенного лица Некляева)], «спонсорами» ГК ГП являлись представители «государственной структуры» Республики Польша (МИД Польши). Иностранцы контактировали исключительно с избранными ими руководителями «кампании»: первоначально с А.Федутой [(идеологом ГК ГП)] и далее (приблизительно с мая 2010 г.) с А.Дмитриевым [(руководителем штаба Некляева)] и В.Некляевым... С.Возняк отметил, что летом 2010 года он получил от А.Дмитриева в Вильнюсе сумку с большой суммой наличной валюты (по личной оценке — более 700 тыс. долларов США)».

Алексей Васильков, политический аналитик:

Белорусская оппозиция практически полностью финансируется из зарубежных источников. Но классические партии все же финансируются ее членами. А в Беларуси не так много людей, которые готовы пожертвовать свои деньги в пользу непонятных идей политиков без программы, и призывов на площадь, призывов к массовым беспорядкам. Таких людей недостаточно. Поэтому финансирование приходится искать за рубежом. В принципе, стандартная практика.

«Иностранное присутствие».

Очевидно, что финансирование белоруской оппозиции со стороны иностранных государств, преследовало определенные цели.

Из ответов высокопоставленного функционера ГК ГП на вопросы об источниках финансирования:

«Это немецкие деньги, это немецкая политика. И дальше, это просто использование стран, которые, скажем, к Германии имеют непосредственное отношение... Это в основном Балтия, это Польша, это немножко Швеция».

Из ответов высокопоставленного функционера ГК ГП на вопросы о контактах в Европе во время визита в Польшу:

«Это был официальный визит. Я там со всеми разговаривал по поводу финансирования. Мы разговаривали с Литвиным (заместитель министра иностранных дел Польши) и с людьми, которые нам представились, как из канцелярии. Плюс у нас там была очень важная встреча, кстати, именно в Польше, у нас была очень важная встреча с немцами...».

Из ответов высокопоставленного функционера ГК ГП на вопросы о планах:

«В последний раз в Брюсселе напрямую сказали Некляеву, не так, как может быть, но в принципе Некляеву сказали: «... нужен новый лидер, новая структура, это даст нормальную возможность вести международную политику, но при этом будет параллельный диалог...»

Леонид Тихонов, председатель Президиума общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»:

Их интересы понятны, и о них можно догадываться. Это у них такая стратегическая линия.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Люди, которые более-менее интересовались политикой, понимали заинтересованность стран во всем этом деле.

«Продолжение следует».