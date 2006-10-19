В Беларуси силы ВВС и ПВО восьми стран СНГ проведут общую командно-штабную тренировку

Она предусматривает отработку совместных действий дежурных по ПВО сил государств-участников СНГ в условиях обострения военно-политической обстановки и взаимоотношений с сопредельными государствами.В командно-штабной тренировке, которая пройдет 19 октября, примут участие более 18 воздушных судов от Беларуси, а также дежурные подразделения зенитных ракетных войск. Всего же будет привлечено около 100 летательных аппаратов.