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В Беларуси сегодня началось выдвижение представителей в окружные избиркомы по парламентским выборам

26 июня 2008 15:08
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Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва пройдут 28 сентября. В республике образовано 110 избирательных округов. Выдвижение представителей в их составы будет проходить по 11 июля. А окружные комиссии сформируют до 14 июля. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется 20 июля и завершится 18 августа. Затем пройдет регистрация кандидатов и агитационная кампания, которая продлится до 27 сентября.

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