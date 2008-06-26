В Беларуси сегодня началось выдвижение представителей в окружные избиркомы по парламентским выборам

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва пройдут 28 сентября. В республике образовано 110 избирательных округов. Выдвижение представителей в их составы будет проходить по 11 июля. А окружные комиссии сформируют до 14 июля. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется 20 июля и завершится 18 августа. Затем пройдет регистрация кандидатов и агитационная кампания, которая продлится до 27 сентября.