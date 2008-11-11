В Беларуси с визитом находится делегация Саратовской области

С представителями этого индустриального российского региона встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко. В резиденции главы государства речь шла о стратегическом партнерстве.

По широкому составу делегации Саратовской области можно судить о такой же широте и интересов этого региона в Беларуси. Сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт, машиностроение, инновации. С конкретными предложениями во главе с губернатором в Минск прибыли руководители профильных министерств.

Связи между регионами – это та часть фундамента белорусско-российских отношений, которая наполняет политику реальной экономикой. И сегодняшняя встреча была определена, как обсуждение вопросов практической интеграции. Рассмотрены конкретные проекты, из которых Беларусь и Россия могут извлечь серьезную выгоду.

Региональное сотрудничество играет немалую роль в укреплении дружбы между братскими народами. Только в последнее время в Резиденции белорусского лидера побывали делегации из Свердловской, Вологодской и Новгородской областей. Сегодня, начиная беседу с представителями еще одного крупного региона России, Президент отметил необходимость объединения усилий двух стран в условиях современных угроз. Взаимоотношения, по мнению белорусского лидера, стоят на пороге нового этапа развития.

Саратовская область – регион с хорошей динамикой развития, за последние три года утроил все показатели. И товарооборот с Беларусью за 9 месяцев значительно превысил прошлогодний. Наша страна импортирует нефть, минеральные удобрения и пшеницу, в обмен на молочные продукты, электрооборудование, лифты и мебель. Обе стороны заинтересованы в расширении связей по всем направлениям. В Саратовской области недавно побывала белорусская правительственная делегация. Этот визит россиян – ответный – для более глубоко изучения предложений.

Беларусь, к примеру, намерена перенять российский опыт в ядерной энергетике. Ведь, как известно, на территории Саратовской области размещена крупнейшая АЭС России, которая составляет сегодня пятую часть всей ядерной энергетики страны.

В условиях финансовой нестабильности в мире, отметил в свою очередь губернатор Павел Ипатов, для более глубокой интеграции Беларуси и России будут созданы все условия. А региональное взаимодействие – это та база, на которой реализуются сегодня межгосударственные договоренности.

До встречи в Резиденции белорусского Президента гости уже провели переговоры в правительстве и ряде министерств. Делегация посетила Первую Минскую птицефабрику и МАЗ. На "Белкоммунмаше", к примеру, гостей заинтересовал первый белорусский низкопольный трамвай. Саратовская область планирует также перенимать опыт в ЖКХ, сельском хозяйстве, в создании агрогородков. Речь уже идет готовности создания совместных предприятий.

И сегодня же представители делегации Саратовской области возложили венок к обелиску на площади Победы в столице. Это дань памяти белорусам и россиянам, которые плечом к плечу сражались на фронтах Второй мировой и погибли, защищая родину. В торжественной церемонии приняли участие руководство белорусской столицы, Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси и другие официальные лица.

