В Беларуси проходят выборы в Парламент

Новости Беларуси. За 110 мест в Палате представителей поборются 293 кандидата.

Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до восьми вечера. Всего в стране их создано 6 тысяч 344. Отдать свой голос согласно законодательству может любой гражданин Беларуси, достигший 18 лет. Чтобы получить бюллетень, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Голосование является тайным, поэтому на местах оборудованы специальные кабины.

Как сообщили в центризбиркоме, досрочно проголосовали почти 26% избирателей, или каждый четвертый гражданин страны, имеющий права голоса. Явка на досрочном голосовании на нынешних выборах была практически такая же как и в 2008 году.

За тем, как проходит избирательная кампания в республике, следят многочисленные наблюдатели. Всего аккредитацию ЦИК Беларуси получили 765 международных наблюдателей. Самые многочисленные миссии направили СНГ и БДИПЧ ОБСЕ - 346 и 263 человека соответственно. От Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 76. Среди аккредитованных наблюдателей - 44 представителя дипломатического корпуса и 23 независимых эксперта. Наблюдатели отмечают активность избирателей и комфортные условия для голосования.

Ну а все оперативные данные о выборах - журналисты и международные наблюдатели могут получать в режиме реального времени в информационном центре ЦИК. Он работает во Дворце Республики. Следить за данными о ходе голосования он-лайн можно на сайте www.vybory2012.by.

Белорусские граждане, находящиеся за рубежом, также имеют возможность принять участие в выборах депутатов нижней палаты парламента. За пределами Беларуси создано 43 участка в 32 странах мира, при этом впервые - в Азербайджане и Армении. Кроме того, созданы 3 участка для голосования новыми загранучреждениями, открытыми в прошлом и этом году, - это генконсульства в Мюнхене и Стамбуле, а также отделение посольства Беларуси в России в Ростове-на-Дону. К слову, голосование проходит в шести российских городах.

В Японии и Китае сейчас вторая половина дня. Голосование продолжается. А вот в Венесуэле из-за разницы во времени еще только готовятся к приему первых избирателей. Как сообщили нам в белорусском посольстве в Каракасе, участки готовы.

На каждом избирательном участке республики круглосуточно дежурят сотрудники милиции. Сегодня правоохранительные органы несут службу в усиленном режиме. Почти все подразделения МВД обеспечивают порядок и безопасность в местах для голосования. Они следят за ситуацией как на самих участках, так и вокруг них. А вот медики сегодня работают в штатном режиме.

Корреспонденты СТВ следят за ходом выборов в стране и за её пределами. Мнения избирателей, наблюдателей, экспертов, прямые включения из Центризбиркома и Инфоцентра — в течение всего дня и до глубокой ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.