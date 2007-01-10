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В Беларуси проходит досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 25-го созыва

10 января 2007 08:09
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Оно продлится по 13 января. В эти дни избирательные участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В ходе нынешней политической кампании предстоит сформировать 1.581 местный Совет и избрать более 22,5 тысяч депутатов. Бюллетени желающим проголосовать будут выдавать на основании списка граждан, по предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Напомним, что основная дата выборов в воскресенье - 14 января.

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