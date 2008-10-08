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В Беларуси продолжаются выборы в Совет Республики Национального собрания

08 октября 2008 07:44
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Заседания городских советов сегодня пройдут в Минске, Молодечно, Бресте и Гомеле. Напомним, ЦИК Беларуси зарегистрировал 55 кандидатов в члены Совета Республики. Поначалу претендентов было 56, но один из них отозвал своё заявление. В верхней палате парламента — 64 депутата, 8 из которых назначает Президент. Остальных избирают от семи регионов депутаты местных Советов базового уровня на заседаниях тайным голосованием. Итоги выборов в Центризбиркоме подведут не позднее 14 октября.

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