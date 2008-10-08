В Беларуси продолжаются выборы в Совет Республики Национального собрания

Заседания городских советов сегодня пройдут в Минске, Молодечно, Бресте и Гомеле. Напомним, ЦИК Беларуси зарегистрировал 55 кандидатов в члены Совета Республики. Поначалу претендентов было 56, но один из них отозвал своё заявление. В верхней палате парламента — 64 депутата, 8 из которых назначает Президент. Остальных избирают от семи регионов депутаты местных Советов базового уровня на заседаниях тайным голосованием. Итоги выборов в Центризбиркоме подведут не позднее 14 октября.