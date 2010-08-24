В Беларуси продолжается третий этап масштабного мониторинга работы местной власти с населением

Проводится он по поручению главы государства. Особенность Августовского контроля – высокий уровень проверок и ее участников.

Прием граждан лично проводят уполномоченные представители главы государства. Встречи проходят на крупных промышленных предприятиях. Без предварительной записи, с наболевшей проблемой можно обратиться и к заместителям главы Администрации Президента. Кроме того, работают горячие телефонные линии. Каждый вопрос, просьба и претензия простых граждан будут услышаны и поставлены на особый контроль.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

– Мы хотим изучить все регионы, все сферы, отрасли народного хозяйства и ряд предприятий, чтобы знать истинное положение дел в сфере работы с обращениями граждан. Глава государства обратил внимание на то, что у нас еще продолжаются случаи «махрового» бюрократизма в контексте работы с обращениями граждан. Президент поручил каленым железом выжигать подобную практику.