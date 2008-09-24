В Беларуси продолжается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей четвёртого созыва

Вчера, в первый день голосования, в нём приняли участие около 3% избирателей Беларуси.

Наибольшее количество людей проголосовало в Гомельской и Витебской областях. Напомню, досрочно отдать свой голос за кандидата можно будет ещё в течение четырёх дней до основного дня голосования – до субботы включительно. Посетить избирательные участки можно с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Согласно действующей системе - гражданин, который в основной день выборов не сможет придти на участок для голосования, получает шанс поучаствовать в избирательной кампании заранее.

Тем временем, миссия наблюдателей от СНГ подготовила промежуточный отчет о ходе парламентских выборов в Беларуси. Об этом сообщил глава миссии Сергей Лебедев на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Наблюдатели отмечают лояльный подход окружных избирательных комиссий к процедуре регистрации претендентов на депутатские мандаты. Положительно оценивают разрешение на повторную теле-трансляцию выступлений кандидатов. Свои окончательные выводы и оценки миссия наблюдателей от СНГ изложит в итоговом документе, который будет опубликован после проведения парламентских выборов.



И если у международных наблюдателей замечаний к избирательной кампании пока не возникло, то председатель Центризбиркома по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина посетовала на поведение некоторых кандидатов, которые сняли свои кандидатуры с голосования буквально в последний момент. Таковых оказалось около десятка. Таким образом, в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси на данный момент принимают участие 265 кандидатов.



