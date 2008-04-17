В Беларуси пересмотрят срок обучения в средней школе

Президент Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросу целесообразности 12-летнего образования.

Они все сидели за школьной партой. Правда, 10 лет. А сегодня решают, сколько продлится современное школьное образование: 11 или 12. Здесь представители всей образовательной цепочки: чиновники министерств и ведомств, имеющие непосредственное отношение к образованию. И учителя. Пожалуй, не хватало только учащихся - самых основных участников образовательного процесса.

12-летка - это своеобразный эксперимент национальной образовательной системы. Ему уже 10 лет. Самое время подводить итоги. Сторонников и противников оказалось поровну. Министр образования рассказал о плюсах 12-летнего обучения.

Сегодня наступил тот момент, когда еще можно подумать и объективно оценить последствия нововведений. Глава государства считает, что еще не поздно изменить решение, если для этого будут достаточные основания.

Стали ли дети умнее и здоровее от того, что пошли в школу в 6-летнем возрасте и проведут там целых 12 лет; так ли нужно обществу 12-летнее среднее образование с профильным обучением; во что лишний год обучения в школе будет ежегодно обходиться государству? Все эти вопросы, как строгий учитель, задал на совещании Президент. Чиновники к доске не выходили: отвечали, кто с места, кто за трибуной.

Быть или не быть 12-летке. Примерно так звучала тема соцопроса, который недавно провел Информационно-аналитический центр при Администрации Президента. Опрашивали учителей, учеников и их родителей: как им 12 лет, 5-дневка с 6-ым днем для занятий по интересам. Сегодня Президенту доложили: все участники опроса жаловались на перегрузки и сложность программ.

Учительско-преподавательский блок системы образования сегодня тоже не отсиделся на совещании. Учителя смело высказывались. Большинство - "за" 12лет обучения в средней школе.

Ученые тем временем бьют тревогу: современный ученик болеет с каждым годом все чаще. К перегрузкам учебных программ добавляется почти неизбежное общение с репетиром: даже 12-летка с её профильным обучением не спасает. Специалисты все чаще оперируют термином: "психологическая и информационная перегрузка ребенка".

На совещании разгорелась настоящая дискуссия. Президент внимательно выслушал и сторонников, и оппонентов 12-летней системы обучения. К диалогу предложил подключиться и журналистам: Александр Лукашенко поручил в СМИ провести подобные круглые столы.

Совещание длилось в 2 раза дольше запланированного: однако прийти к единому мнению так и не удалось. Президент поручил создать рабочую группу, которая к концу мая и даст окончательный ответ: какой длины в Беларуси будет школьная образовательная цепочка.

