В Беларуси откроется представительство Еврокомиссии

Беларусь и Еврокомиссия подписали соглашение об учреждении, привилегиях и иммунитетах представительства Комиссии Европейских сообществ в Республике Беларусь и его временном применении. Подписи под документом поставили заместитель министра иностранных дел Беларуси Валерий Воронецкий и член Европейской комиссии по внешним связям и европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер. В документе отмечается, что Беларусь соглашается с учреждением на своей территории представительства Комиссии Европейских сообществ. На условиях взаимности белорусская сторона предоставляет представительству, его главе и членам, а также членам их семей права, привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией. Планируется, что во время пребывания в Брюсселе Валерий Воронецкий обсудит вопросы выстраивания дальнейших отношений между Беларусью и ЕС.

