В Беларуси обсуждали вопрос противодействия торговле людьми

26 октября в Минске на международной конференции, посвященной сотрудничеству стран происхождения и назначения "живого" товара обсуждены вопросы координации правоохранительных органов европейских стран и стран ближнего зарубежья, противодействия торговле людьми.С начала года в стране выявлено более 500 преступлений в сфере торговли "живым" товаром. 160 из них связаны с вывозом потерпевших за рубеж.

Также, по информации МВД, выявлены 450 жертв торговли людьми, из которых 50 были несовершеннолетними.

Ссылаясь на анализ оперативной информации, в министерстве сообщили, что белорусов трафикеры вывозят в 30 государств мира, в том числе Польшу, Арабские Эмираты, Турцию, Германию, Чехию, Израиль и Литву.