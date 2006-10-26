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В Беларуси обсуждали вопрос противодействия торговле людьми

26 октября 2006 11:39
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26 октября в Минске на международной конференции, посвященной сотрудничеству стран происхождения и назначения "живого" товара обсуждены вопросы координации правоохранительных органов европейских стран и стран ближнего зарубежья, противодействия торговле людьми.С начала года в стране выявлено более 500 преступлений в сфере торговли "живым" товаром. 160 из них связаны с вывозом потерпевших за рубеж.
Также,  по  информации МВД, выявлены  450  жертв  торговли людьми, из которых 50 были несовершеннолетними.
Ссылаясь на анализ оперативной информации,  в министерстве сообщили,  что  белорусов трафикеры вывозят в 30 государств мира, в том числе  Польшу, Арабские Эмираты, Турцию, Германию, Чехию, Израиль и Литву.

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