В Беларуси новый министр сельского хозяйства и продовольствия

Президент Александр Лукашенко на эту должность назначил Семена Шапиро.

В ходе церемонии назначения глава государства акцентировал внимание нового руководителя главного аграрного ведомства страны на наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции. Семен Шапиро до сегодняшнего дня работал генеральным директором Агрокомбината "Дзержинский". Новый глава Минсельхозпрода - доктор экономических наук, профессор.



Сегодня же Александр Лукашенко назначил и руководителя главного идеологического управления Администрации Президента. Этот пост теперь будет занимать Всеволод Янчевский. В последнее время он работал руководителем одного из подразделений в данном управлении. До этого Всеволод Янчевский был главным редактором журнала "Планета", а ранее возглавлял Белорусский патриотический Союз молодежи.



Кадровые назначения также коснулись местной исполнительной вертикали власти и внешнеполитического ведомства страны. Глава государства назначил новых руководителей дипломатических представительств Беларуси на Кубе, в Узбекистане и в Ливии. Новых руководителей сегодня приобрели исполкомы в регионах. Президент дал согласие на назначение председателей Белыничского, Кировского и Смолевичского райисполкомов. В Первомайской районной Администрации Минска также новый глава.



Сегодня нужны энергичные руководители, подчеркнул Президент во время разговора с одним из назначенцев. И все новые сегодняшние персоналии прошли тщательный кадровый отбор, прежде чем к их энергичности и профессионализму добавили новую должность.



И сегодня же новоназначенного министра сельского хозяйства и продовольствия Семена Шапиро представили Кабинету министров. При этом премьер-министр Сергей Сидорский отметил, что у правительства много претензий к Минсельхозпроду. Главные из них касаются реализации программы развития села. Теперь АПК не на словах, а на деле должен увеличить объемы экспортных поставок сельхозпродукции и темпы роста объемов сельхозпроизводства.



