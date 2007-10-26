В Беларуси нет дискриминации по национальным и религиозным признакам

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с участниками Международной конференции "Диалог христианства и ислама в условиях глобализации".

В республике обеспечено межконфессиональное согласие. Здесь мирно соседствуют представители 140 наций и 25 вероисповеданий. "Изучить, понять друг друга и научиться работать вместе для взаимной пользы - вот к чему должны стремиться представители разных религиозных взглядов и национальный культур в своей экономической или политической деятельности", - заявил глава государства.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх Всея Беларуси: "Выражаю Вам благодарность за внимание, которое Вы оказываете работе нашей конференции. Целью нашей встречи является деятельная попытка явить образ подлинного диалога, открытой встречи представителей столь разных вероисповеданий".

В Международном религиозном форуме, который проходит в Минске, принимают участие белорусское православное священство, а также представители других конфессий и религий Беларуси. В числе приглашенных - христианские деятели стран СНГ и дальнего зарубежья.