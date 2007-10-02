В Беларуси необходимо разработать государственную программу инновационного образования

Об этом Александру Лукашенко доложили заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец и заместитель главы Администрации Президента Анатолий Рубинов.

Необходимость придания системе образования инновационного характера вызвана в первую очередь сложившимися условиями на рынке труда - недостатке высококвалифицированных кадров.

Как отметил белорусский вице-премьер, сегодня уже много сделано на пути к инновационной системе, однако чтобы сохранить и приумножить кадровый потенциал необходимо создание комплексной программы.

Александр Лукашенко, говоря о системе образования, подчеркнул, что к этому вопросу надо подходить очень аккуратно. Глава государства вспомнил недавние реформы в школьной системе и отметил, что некоторые из них не дали того эффекта, который от них ожидали. Поэтому прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо все взвесить, а также навести общий порядок в образовании.

Президент отметил, что по этому вопросу необходимо провести совещание, в котором должны участвовать все заинтересованные лица.