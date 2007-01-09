В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 25-го созыва

Оно продлится по 13 января. В эти дни избирательные участки будут работать с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. В ходе данной политической кампании предстоит сформировать 1581 местный Совет и избрать более 22,5 тысяч депутатов. Бюллетени желающим проголосовать будут выдаваться на основании списка граждан, по предъявлении паспорта. Основанием для получения бюллетеня могут быть и другие документы, удостоверяющие личность. Напомним, что основная дата выборов - воскресенье, 14 января.