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В Беларуси начался активный политический период парламентской избирательной кампании

14 июля 2008 17:39
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Сегодня окончательно сформированы все окружные комиссии – их 110, по количеству мест в Парламенте. С завтрашнего дня они начнут свою работу.

Как заявляют в Центризбиркоме, окружные комиссии и будут в первую очередь определять  выборы. Ведь именно они, а не Центризбирком, подводят итоги кампании по каждому  избирательному округу и по результатам голосования определяют, кто будет депутатом. Напомню, выборы в Палату представителей пройдут 28 сентября.

И сегодня же,  в республике стартовала избирательная кампания по выборам в Совет Республики. До 17-го августа  претендентов будут подбирать и изучать.   А затем начнется их выдвижение. Эти выборы будут непрямыми - сенаторов выдвигает не население, а депутаты местных Советов  тайным голосованием. Всего будет избрано 64 члена Совета Республики. Итоги подведут не позднее 14-го октября.

"Избирательная компания имеет свою особенность, – отмечает Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. - Избираются не всеобщим голосованием, а на собраниях депутатов от области и Минска. Всего по 8 депутатов и 8 назначает Президент". 

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