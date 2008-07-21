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В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты

21 июля 2008 16:54
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Окружные избирательные комиссии приступили к регистрации инициативных групп. Уже сегодня некоторые из них будут зарегистрированы. Таким образом, будет дан старт кампании по сбору подписей. Напомним, чтобы претендовать на статус народного избранника необходимо собрать как минимум тысячу автографов избирателей. Выдвигать своих кандидатов могут трудовые коллективы и политические партии. Такое право им предоставлено до 18 августа. Пока в избирательных комиссиях немноголюдно.

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