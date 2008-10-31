В Беларуси кризиса нет и государство не потерпит иждивенческой позиции предприятий

Такое мнение сегодня высказал Президент Александр Лукашенко, назначая новых руководителей госорганизаций, учреждений образования и диппредставительств.

Отечественные предприятия в нынешних условиях должны рассчитывать на себя, а не ждать помощи от государства. Во время общения с новоназначенными чиновниками Президент подчеркнул, что кризис, разразившийся в мире, в некоторой степени даже полезен, так как это хорошая проверка для экономики.

2 десятка новых должностных лиц: в рабочий кабинет Президента они входят не в алфавитном порядке, а в зависимости от ранга той должности, на которую они заступают. Однако не министров, а будущих гендиректоров предприятий Александр Лукашенко принимает первыми. Это сразу говорит о значимости именно этой категории руководителей для экономики страны. Первая четверка назначенцев – профессионалы в производственной сфере. И именно с ними Президент продолжает начатый вчера разговор о последствиях мирового кризиса для Беларуси. Так вот кризиса в Беларуси нет и оправдать свое бездействие кому-то под шумок не удастся.



Президент Беларуси: «Сегодня под шумок мирового кризиса некоторые руководители расслабились и думают, что можно работать спустя рукава. Видя, что во многих странах мира аккумулируются средства и передаются субъектам хозяйствования, наши руководители думают: а почему бы не поживиться за счет каких-то дотаций или бюджета? Я уже предупредил министров и правительство: государство не будет терпеть иждивенческой позиции предприятий, независимо от формы собственности».

Государство не потерпит иждивенческой позиции, которая порой проскальзывает у некоторых предприятий. Это особо подчеркнул Президент, обращаясь к 4-ем новым генеральным директорам: Сергею Сосновскому (он теперь возглавляет предприятие «Гомельтранснефть Дружба»), Сергею Пузевичу - новому руководителю ОАО «Могилевхимволокно», новому Гендиректору предприятия «Гранит» Геннадию Неготько и новому руководителю Полиграфкомбината имени Якуба Коласа Степану Туровцу. Во время общения с новоназначенными чиновниками Президент подчеркнул, что кризис, разразившийся в мире, в некоторой степени даже полезен, так как это хорошая проверка для экономики.

Президент Беларуси: «Очень правильно пишут СМИ: кризис очень полезен, для власти и для экономики. Кризиса в стране нет. В рыночной экономике психологический фактор очень важен. Руководители должны забыть об этом. +Тяжело, я не спорю, но вы руководители. Не идет на российские рынки продукция. Мировой рынок необъятный»

Кадровые изменения сегодня также коснулись Комитета госконтроля и Генпрокуратуры Беларуси. Заместителем генерального прокурора станет Александр Лашин, ранее работавший заместителем белорусского транспортного прокурора. Александр Лукашенко также согласовал назначение председателя Комитета государственного контроля Витебской области Василия Максимова. Людям в форме Президент поставил задачу - выявлять и пресекать факты бесхозяйственности, расточительства, коррумпированности.

Новые лица появились и в системе учреждений образования страны. В частности, ректором Белорусской сельскохозяйственной академии будет Александр Курдеко, пришедший с должности проректора Витебской государственной академии ветеринарной медицины. А вот ведущий ВУЗ Беларуси – БГУ с сегодняшнего дня возглавляет Сергей Абламейко, известный ученый, долгое время проработавший руководителем Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук.

Кадровые перестановки сегодня произошли и в белорусском МИДе: дипмиссию в Польше теперь будет возглавлять Виктор Гайсенок, занимавший до этого должность замминистра иностранных дел. А послом Беларуси в Италии назначен Евгений Шестаков, начальник одного из Управлений МИД.

Часть должностных лиц вступили в свои должности без собеседования у Главы государства. Так что встретиться с Президентом им предстоит уже тогда, когда будет что рассказать о результатах деятельности на своей новой работе. Как, например, Николаю Груше, который сегодня стал директором Департамента по ядерной энергетике Минэнерго.

