В Беларуси изменён состав совета президентского фонда по поддержке культуры и искусства

Соответствующий Указ подписал накануне глава государства.Председателем этой структуры назначен заслуженный артист Беларуси Геннадий Давыдько, его заместителем – первый замминистра культуры Владимир Рылатко. Кроме того, в целях периодической ротации членов совета фонда в него включены Виктор Бабарикин, Оксана Волкова, Леонид Гуляко, Елена Подоляк, Владимир Прокопцов и Анатолий Ярмоленко. Как отметили в пресс-службе, документ будет содействовать повышению эффективности и качества деятельности президентского фонда по поддержке культуры и искусства.