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В Беларуси ищут пути повышения качества медицинских услуг

05 июня 2008 09:49
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Сегодня депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси ознакомятся с работой ведущих медучреждений республики. Планируется обсудить развитие коммерческого здравоохранения в стране, а также работу ведомственных медорганизаций по предупреждению и сохранению здоровья сотрудников промышленных предприятий. Тем временем, в Витебске откроется Евро-Азиатский конгресс по инфекционным заболеваниям. На нем будут представлены более 400 научных работ ведущих ученых из 12 стран мира. В наиболее актуальных докладах исследуются проблемы инфектологии, вирусных, кишечных, нейро- и ВИЧ-инфекций. В рамках конгресса пройдет 7-й симпозиум гепатологов Беларуси.

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