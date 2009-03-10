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В Беларуси будет создана национальная ассоциация местных властей

10 марта 2009 17:51
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Эту инициативу поддержал глава государства. Вопрос обсуждался на встрече главы государства и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси – Бориса Батуры.Спикер верхней палаты парламента проинформировал Александра Лукашенко об итогах визита делегации белорусских сенаторов в Страссбург. Они участвовали в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в статусе наблюдателей. Однако ПАСЕ и депутатский корпус Беларуси обоюдно заинтересованы в более широком формате сотрудничества.

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