В Беларуси будет создан банк данных для борьбы с коррупцией

Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич. В информационной базе будут содержаться данные об уголовных делах коррупционной направленности и сведения о фактах, создающих условия для распространения этого явления. Беларусь первой на просторах СНГ приняла специальный закон о коррупции, он вступит в силу в январе 2007 года. 7 декабря в столице на научно-практической конференции специалисты рассмотрели механизмы реализации этого документа. Завершается работа и над проектом новой Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007-2010 годы.