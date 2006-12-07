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В Беларуси будет создан банк данных для борьбы с коррупцией

07 декабря 2006 13:22
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Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич. В информационной базе будут содержаться данные об уголовных делах коррупционной направленности и сведения о фактах, создающих условия для распространения этого явления. Беларусь первой на просторах СНГ приняла специальный закон о коррупции, он вступит в силу в январе 2007 года. 7 декабря в столице на научно-практической конференции специалисты рассмотрели механизмы реализации этого документа. Завершается работа и над проектом новой Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007-2010 годы.

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