В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет

13 мая будут проведены двусторонние переговоры. В нашей стране Нгуен Минь Чиет пробудет до 16 мая, посетит Музей Великой Отечественной войны, «Минск - Арену», мемориальный комплекс «Хатынь» и Березинский биосферный заповедник.

Александр Лукашенко дважды посещал Вьетнам — в 1997-ом и 2008-ом. В ходе этих визитов были определены перспективы внешней торговли и подписана Программа сотрудничества в экономической сфере до 2010-ого года.

В своем регионе Вьетнам является очень влиятельной страной. Хорошие отношения с ней открывают перспективы для выхода на рынки соседних государств. Например, через Вьетнам поставляются белорусские товары в Лаос. Так что это своего рода плацдарм для наращивания экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Беларусь и Вьетнам — давние партнеры. Александр Лукашенко бывал в этой стране дважды. Последний раз два года назад. Как следствие этого — на лицо ежегодный рост товарооборота, увеличение продаж отечественных товаров во Вьетнам. Хорошим и стабильным спросом пользуются солигорские калийные удобрения, тракторы МТЗ, наши шины и подшипники. Вьетнам один из основных рынков сбыта продукции БелАЗа. В свою очередь, Вьетнам продает Беларуси натуральный каучук, морепродукты, рис, орехи, обувь, одежду, переработанные тропические фрукты, чай, специи, кофе.

Есть большие перспективы в плане создания совместных предприятий. Во Вьетнаме организованы сборочные производства МАЗ и БелОМО. Перспективные проекты с вьетнамскими партнерами имеют также «Интеграл», «Минский подшипниковый завод», «Минский моторный завод», ряд предприятий концерна «Белгоспищепром». В нашем лице Вьетнам получает стратегическую площадку в центре Европы, чтобы торговать с европейскими странами.

Вьетнамская сторона заинтересована в создании совместных предприятий по выпуску погрузчиков, автобусов и троллейбусов, участии белорусских специалистов в проектировании метро в столице Вьетнама. Восточные же бизнесмены хотели бы построить в Минске гостиницу и ресторан вьетнамской кухни.