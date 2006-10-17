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В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

17 октября 2006 07:49
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Церемония официальной встречи прошла у резиденции Президента Александра Лукашенко. По этому случаю у здания резиденции были подняты государственные флаги Беларуси и Азербайджана. Ожидается, что президенты обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Лидеры двух стран проведут встречу в узком формате, затем состоятся переговоры в расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд двусторонних соглашений. Ильхамо Алиев намерен побывать на Минском автомобильном и тракторном заводах, посетить Национальную библиотеку.

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