В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Церемония официальной встречи прошла у резиденции Президента Александра Лукашенко. По этому случаю у здания резиденции были подняты государственные флаги Беларуси и Азербайджана. Ожидается, что президенты обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Лидеры двух стран проведут встречу в узком формате, затем состоятся переговоры в расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд двусторонних соглашений. Ильхамо Алиев намерен побывать на Минском автомобильном и тракторном заводах, посетить Национальную библиотеку.