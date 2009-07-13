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В Беларусь приехал гендиректор Международной организации по миграции

13 июля 2009 07:02
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Во время своего пребывания Вильям Свинг намерен обсудить состояние и перспективы сотрудничества этой организации с нашей страной.

Намечены встречи с главой Администрации Президента Беларуси, руководством Исполкома СНГ, МВД и МИД. Кроме того, Вильям Свинг посетит Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.

Примечательно, что с первым официальным визитом в этой должности, Вильям Свинг – именно в Беларуси. В нашей стране Международная организация по миграции особое внимание уделяет проектам, направленным на противодействие торговле людьми, обустройство границ и развитие трансграничного сотрудничества.

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