В Беларусь прибыли президенты Кыргызстана и Армении

Два борта №1 из Бишкека и Еревана с разницей в час приземлились в Национальном аэропорту «Минск» [11 фото]

Несмотря на туманное утро, к прилету Курманбека Бакиева небо просветлело и даже выглянуло редкое в последние дни солнце. Кыргызстанский лидер ступил на белорусскую землю в приподнятом настроении и не применул пошутить по этому поводу.

Курманбек Бакиев:

- Когда я выезжал, мне ваш посол сказал, захватите с собой солнце, так мы выполнили поручение.

Чуть позже приземлился самолет Сержа Саргсяна. Из окна президентского лайнера развивался национальный флаг Республики Армении.

Еще один президентский самолет ожидают в Национальном аэропорту Минск завтра. Как ожидается, в первой половине дня в белорусскую столицу прибудет глава российской Федерации – Дмитрий Медведев.

Таким образом, президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргыстана, Таджикистана и Армении примут участие в саммите ЕврАзЭС, который состоится 27 ноября в Национальной библиотеке в белорусской столице.