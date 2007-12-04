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В Беларусь прибыла вьетнамская парламентская делегация

04 декабря 2007 11:55
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Депутаты намерены способствовать расширению двустороннего сотрудничества в области военной промышленности - это было отмечено на встрече в Палате представителей Национального собрания. Представители Вьетнама высоко оценивают оборонный потенциал Беларуси. Зарубежные гости проявляют интерес к поставкам белорусской карьерной техники, калийных удобрений, продукции машиностроения.

Кроме того, планируется поднимать на более высокий уровень взаимоотношения в сфере образования. На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся закупок белорусской стороной во Вьетнаме каучука и углеводородного сырья.

В программе визита, который продлится по 7 декабря, - встречи в Совете Республики, ряде силовых министерств и ведомств, учреждениях образования.

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