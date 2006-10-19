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В Беларусь прибыла парламентская делегация Южноафриканской республики

19 октября 2006 07:22
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Поводом для визита послужила встреча президента нашей страны Александра Лукашенко с президентом ЮАР, которая состоялась на Кубе в ходе XIV саммита Движения неприсоединения.

Парламентская делегация Южно- Африканской  Республики  во главе  с председателем Национальной ассамблеи парламента этой страны Балекой Мбете  прибыла 19 октября в Минск.
Это первый официальный визит такого уровня из ЮАР в нашу страну. Он важен не только для белорусского парламента, но и для специалистов тех отраслевых министерств, с которыми Балека Мбете проведет переговоры. Планируются встречи с представителями министерства иностранных дел, здравоохранения, образования.
Балека Мбете  отметила, что нынешний визит будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству и дальнейшему укреплению связей между Беларусью и ЮАР.

 

 

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