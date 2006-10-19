В Беларусь прибыла парламентская делегация Южноафриканской республики

Парламентская делегация Южно- Африканской Республики во главе с председателем Национальной ассамблеи парламента этой страны Балекой Мбете прибыла 19 октября в Минск.
Это первый официальный визит такого уровня из ЮАР в нашу страну. Он важен не только для белорусского парламента, но и для специалистов тех отраслевых министерств, с которыми Балека Мбете проведет переговоры. Планируются встречи с представителями министерства иностранных дел, здравоохранения, образования.
Балека Мбете отметила, что нынешний визит будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству и дальнейшему укреплению связей между Беларусью и ЮАР.