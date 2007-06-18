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В Беларусь прибыла делегация из самого жаркого континента

18 июня 2007 08:18
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Накануне в нашу страну с визитом прибыла Парламентская делегация ЮАР.

Ее возглавил председатель Национального совета провинций Мнинвой Йоханнес Махлангу.
Сегодня парламентская делегация ЮАР встретится с председателем Совета   республики Национального собрания Беларуси Геннадием Новицким,     руководством Палаты представителей.

В ходе шестидневного визита запланированы встречи в МИД, Национальной академии наук Беларуси. Зарубежные гости посетят также БНТУ, Белорусскую торгово-промышленную палату, выставочный центр "Белресурсы",  МТЗ, БелАЗ  и Минский завод колесных тягачей.

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