В Беларусь прибыла делегация из самого жаркого континента

Накануне в нашу страну с визитом прибыла Парламентская делегация ЮАР.

Ее возглавил председатель Национального совета провинций Мнинвой Йоханнес Махлангу.

Сегодня парламентская делегация ЮАР встретится с председателем Совета республики Национального собрания Беларуси Геннадием Новицким, руководством Палаты представителей.

В ходе шестидневного визита запланированы встречи в МИД, Национальной академии наук Беларуси. Зарубежные гости посетят также БНТУ, Белорусскую торгово-промышленную палату, выставочный центр "Белресурсы", МТЗ, БелАЗ и Минский завод колесных тягачей.