ОБСЕ пока не определилась с количеством наблюдателей за выборами Президента Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, МИД направил свои приглашения в две организации: СНГ и ОБСЕ. На их базе будут создаваться крупные миссии наблюдателей. К слову, скоро в Беларусь прибудет ознакомительная миссия ОБСЕ. Специалисты определят масштаб и механизмы участия своих наблюдателей.

В то же время от организации ждут и сроков прибытия другой группы: экспертов-криминалистов. Напомним, приглашение принять участие в расследовании смерти журналиста Олега Бебенина, было направлено две недели назад.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– Секретариат ОБСЕ подтвердил, что готов взять на себя все технические вопросы в организации данного визита. В настоящий момент мы ждем от них сообщения о том, когда эти эксперты смогут прибыть в Беларусь.