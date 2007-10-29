В Беларусь пожаловали китайские военные

Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждают в Минске руководство внутренних войск МВД Беларуси и делегация войск вооруженной полиции Китая. Зарубежные гости посетят бригаду специального назначения внутренних войск МВД Беларуси, отдельную милицейскую бригаду в Минске, отдельный милицейский батальон в Бресте, а также Национальную библиотеку, Беловежскую пущу, Брестскую Крепость-герой и исторический комплекс "Линию Сталина". Завершится визит китайской делегации 1 ноября.