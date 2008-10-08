В Бангкоке наблюдается резкое обострение внутриполитической обстановки

Министерство иностранных дел Беларуси призывает граждан республики воздержаться от посещения в ближайшие дни Бангкока. А также соблюдать меры предосторожности при посещении других регионов Таиланда. Обострение внутриполитической обстановки сопровождается массовыми выступлениями противников действующего правительства и беспорядками. Так накануне во время столкновений демонстрантов с полицией в столице Таиланда погибли два человека, более четырёхсот, включая сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.