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В Баку сегодня состоится инаугурации Ильхама Алиева

24 октября 2008 07:39
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Он был повторно избран на высший государственный пост 15-го октября. Свои голоса за него отдали почти 89% избирателей. Три дня назад Ильхама Алиева президентом республики официально объявил Конституционный суд Азербайджана. Ожидается, что присягу вновь избранный глава государства примет в главном киноконцертном зале столицы. На церемонии будут присутствовать делегации ряда зарубежных стран. Ильхам Алиев — четвертый президент Азербайджана. Пять лет назад он был избран главой государства на первый срок.

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