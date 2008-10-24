В Баку сегодня состоится инаугурации Ильхама Алиева

Он был повторно избран на высший государственный пост 15-го октября. Свои голоса за него отдали почти 89% избирателей. Три дня назад Ильхама Алиева президентом республики официально объявил Конституционный суд Азербайджана. Ожидается, что присягу вновь избранный глава государства примет в главном киноконцертном зале столицы. На церемонии будут присутствовать делегации ряда зарубежных стран. Ильхам Алиев — четвертый президент Азербайджана. Пять лет назад он был избран главой государства на первый срок.