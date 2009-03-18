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В Азербайджане состоялся референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию

18 марта 2009 12:55
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По данным Центризбиркома страны к полудню по местному времени проголосовала треть избирателей. Поправки в основной закон касаются работы парламента и органов местного самоуправления, защиты детей, гражданских прав и свобод, отмены ограничений на количество переизбраний главы государства. Всего 28 пунктов. За соблюдением законности на референдуме следят несколько тысяч местных и почти 200 иностранных наблюдателей. Они уже отмечают, что явка избирателей достаточно высока.

В Беларуси в посольстве Азербайджана также открыт избирательный участок. В нашей стране проживает большое количество азербайджанских граждан, и в дипмиссии они могут ознакомиться со всеми информационными материалами по референдуму. Согласно спискам отдать свои голоса смогут более 700 человек.

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