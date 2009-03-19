В Азербайджане Президент будет переизбираться столько, сколько захочет народ

Центризбирком Азербайджана огласил предварительные итоги голосования на референдуме. Все изменения и дополнения в Конституцию приняты. Поправку об отмене ограничений на количество переизбраний президента поддержали более 90% граждан. Таким образом, действующий глава государства Ильхам Алиев при желании может баллотироваться и на выборах 2013-го года. Азербайджанцы также утвердительно ответили и на вопросы по работе парламента и местных органов власти. За соблюдением законности голосования на участках следили многочисленные наблюдатели. Серьезных нарушений не выявлено.