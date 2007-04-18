В Астане проходит заседание Межгосударственного Совета ЕврАзЭС

В центре внимания участников 18-го заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств - документы для формирования правовой базы таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.Оно пройдёт 18 апреля в столице Казахстана - Астане. В повестку дня включены вопросы совершенствования стратегии и тактики развития ЕврАзЭС, присоединения государств-членов организации к международным конвенциям и договорам в области транспорта и коммуникаций. Планируется обсудить также проект Концепции согласованной социальной политики и некоторые другие темы. Всего в повестке дня заседания 18 вопросов.