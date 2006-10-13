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В Астане обсуждают вопросы подготовки энергопредприятий государств Содружества к осенне-зимнему периоду

13 октября 2006 09:16
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В центре внимания участников заседания электроэнергетического совета СНГ 13 октября - подготовка энергопредприятий государств Содружества к осенне-зимнему периоду. Заседание пройдёт в Астане. В ходе встречи участники планируют рассмотреть вопросы о принципах взаимодействия системных операторов стран Содружества. Речь пойдет также о синхронизации энергосистем Европы, СНГ и Балтии. Ожидается, что будет выработан ряд совместных предложений по правовому обеспечению взаимодействия стран Содружества и Европейского Союза в области создания общего электроэнергетического рынка СНГ и ЕС.

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