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В Армении выбирают главу государства

19 февраля 2008 11:55
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Нынешняя кампания отмечена высокой явкой избирателей. Избирательный кодекс Армении не предусматривает порог явки, поэтому выборы считаются состоявшимися.Чтобы никто, в обход закона, не смог заявить о своем выборе дважды, каждому проголосовавшему в паспорт ставили специальный штамп. Еще одной особенностью кампании является то, что голосовать теперь могут только те граждане Армении, которые постоянно проживают на территории республики.

На главный политический пост в стране претендуют 9 кандидатов. Фаворитом президентской гонки эксперты считают премьер-министра страны Сержа Саркисяна. Среди лидеров также первый президент страны Левон Тер-Петросян. Нынешний президент Армении на главный государственный пост не баллотировался.

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