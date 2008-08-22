В Армении проходит активная фаза совместного командно-штабного учения ОДКБ "Рубеж-2008"

Планируется, что вместе со своими коллегами из стран-членов ОДКБ в ней примет участие министр обороны Беларуси Леонид Мальцев. Тем временем, соединения и воинские части ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси приступили ко второму этапу тактического учения с боевой стрельбой. Личный состав отправился железнодорожным и воздушным эшелонами на полигон "Ашулук". 28 августа в Астраханскую область прибудут 40 единиц вооружения и военной техники и более 150-ти военнослужащих. Наиболее сложным и ответственным для участников будет третий этап, когда расчеты зенитных ракетных соединений выполнят боевые стрельбы. Учения продлятся по 11-е сентября.