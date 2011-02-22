В. Андрейченко, спикер Парламента Беларуси: Отношения с Кубой — основа для развития сотрудничества Беларуси с другими Латиноамериканскими странами

О расширении политического и торгово-экономического сотрудничества шла речь на встрече с зарубежным гостем в Парламенте. Беларусь готова оказать содействие Кубе в продвижении интересов в Евроазиатском регионе. Об этом заявил спикер Нижней палаты Владимир Андрейченко.

Взаимодействие двух стран в международных и межпарламентских организациях достаточно продуктивно. Стороны намерены и дальше развивать отношения, в том числе в области экономики, культуры и спорта.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси:

Мы дорожим теми добрыми отношениями, которые у нас сложились с вашей страной и, конечно, рассматриваем эти отношения также как основу для развития сотрудничества с другими государствами Латиноамериканского региона.

В свою очередь, мы тоже готовы оказывать содействие вашей стране в продвижении ваших интересов в экономике, политике в нашем регионе.