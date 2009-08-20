В Афганистане проходят выборы президента страны

Также, будут избраны представители провинциальных советов.

Как сообщают информагентства, голосование, в котором смогут принять участие избиратели старше 18 лет, продлится до 16 часов вечера с возможностью продления времени голосования.

Избирателям предстоит выбрать главу государства из 34 претендентов, среди которых две женщины, а также избрать 420 представителей провинциальных советов из 3300 кандидатов.

Учитывая неграмотность более половины населения страны, каждый кандидат на бюллетене для голосования обозначен соответствующим символом. Как ожидается, основная борьба развернется между действующим главой государства Хамидом Карзаем, которому прочат победу во втором туре, и его двумя основными оппонентами – бывшим главой МИД страны Абдуллой Абдуллой и бывшим министром финансов Ашрафом Гани. Каждый избиратель во избежание повторного голосования будет помечен чернилами на пальце.

Как заявили в Независимой избирательной комиссии, из впервые принимающих участие голосовании 4,6 млн. афганцев 39% – женщины. При этом именно участие афганских женщин вызывает наибольшее сомнение. Согласно избирательному закону женщины и мужчины голосуют раздельно, причем на женских участках для голосования весь персонал должен быть сформирован только из женщин.

По данным избиркома, нехватка персонала составляет тысячи человек, что чревато тем, что многие избирательные участки, особенно на юге страны, где женский электорат значительно превышает мужской, будут пустовать. К вечеру среды 152 из 643 избирательных округов, в большинстве своем расположенных на юге страны, так и не начали функционировать.

Положение усугубляется и тем, что 8 из 365 районов Афганистана находятся полностью вне контроля правительственных сил. Кроме того, в преддверии выборов вступил в силу закон, ограничивающий, как и ранее, права женщин. Глава семьи может по своему усмотрению принимать решение о том, могут ли голосовать его жена и совершеннолетние дочери.

Накануне вечером власти Афганистана обратились к иностранным и национальным СМИ с просьбой не сообщать о возможных терактах на избирательных участках с тем, чтобы избежать низкой явки на выборах. В ответ сотрудники афганских СМИ, а также иностранные журналисты, работающие в Афганистане, объявили о своем намерении игнорировать предписание не сообщать о терроре на выборах.