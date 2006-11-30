В аэропортах ищут следы полония

Британская авиакомпания British Airways открыла "горячую телефонную линию". Такая мера принята для получения дополнительной информации о гибели Александра Литвиненко. Напомним: специалисты полагают, что экс-офицер ФСБ был отравлен 1 ноября радиоактивным веществом - полонием-210. В местах, где побывал Литвиненко в день отравления обнаружена радиоактивность. Ее следы также обнаружены в двух лайнерах, задержанных в Hithrow. Третий лайнер находится в аэропорту Домодедово в Москве. Пассажиров просят связаться с авиакомпанией или органами здравоохранения по специальным телефонам "горячей линии".