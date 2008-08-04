Прямой эфир

В Абхазии прошло экстренное заседание Совета безопасности

04 августа 2008 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ее лидер Сергей Багапш заявил, что приостанавливает свое участие в переговорах по мирному разрешению конфликта с Грузией и будет готов их продолжить, как только ситуация в Цхинвали нормализуется. Грузино-осетинский конфликт резко обострился после событий в ночь на 2 августа. Тогда обстрелу со стороны Грузии подверглись жилые кварталы Цхинвали. Этот город и его окрестности утром покинет ещё одна группа беженцев. Уже эвакуировали 2,5 тысячи человек. Их разместили на севере страны.

Другие новости рубрики

Все новости
02 августа 2008 16:55

Завершилась рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области

01 августа 2008 14:16

Президент совершил рабочую поездку в Минскую область

31 июля 2008 16:53

Представитель программы развития ООН в Беларуси Антониус Брук вручил верительные грамоты премьер-министру Сергею Сидорскому