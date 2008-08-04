В Абхазии прошло экстренное заседание Совета безопасности

Ее лидер Сергей Багапш заявил, что приостанавливает свое участие в переговорах по мирному разрешению конфликта с Грузией и будет готов их продолжить, как только ситуация в Цхинвали нормализуется. Грузино-осетинский конфликт резко обострился после событий в ночь на 2 августа. Тогда обстрелу со стороны Грузии подверглись жилые кварталы Цхинвали. Этот город и его окрестности утром покинет ещё одна группа беженцев. Уже эвакуировали 2,5 тысячи человек. Их разместили на севере страны.