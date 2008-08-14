В Абхазии и Приднестровье – день траура в связи с трагическими событиями в Южной Осетии

Сегодня на территории республик будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Трехдневный траур по жертвам вооруженного конфликта продолжается в Южной и Северной Осетии. По данным юго-осетинской стороны, в результате нападений погибли более полутора тысяч человек, в основном мирные жители. Свыше 30-ти тысяч стали беженцами. В Цхинвали разрушено около 70% зданий. На восстановление города потребуется около двух лет.