В 2012 году в Беларуси запланирована подготовка и внесение на рассмотрение Президенту Кодекса о культуре – первого подобного документа на постсоветском пространстве

Президент Александр Лукашенко своим указом утвердил план подготовки законопроектов на 2012 год.



Речь о 46 проектах законов, в ряде случаев абсолютно новых. Среди них, например, документы о концессиях – они касаются вопросов вовлечения частного сектора в эффективное управление госсобственностью, также о городском электрическом транспорте и метрополитене.



Помимо этого запланирована подготовка и внесение на рассмотрение Президенту Кодекса о культуре – первого подобного документа на постсоветском пространстве.



В настоящее время в депутатском портфеле более 40 законопроектов, охватывающих самые разные сферы жизни Беларуси.



Николай Самосейко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Следует отметить такие законопроекты, которые ждет народ, – это закон о защите прав потребителей, закон об обращении с животными (он давно на слуху. Законопроект этот принят в первом чтении. В настоящее время ведется подготовка ко второму. Работа будет очень долгая и кропотливая. Я бы также отметил законопроект в сфере трансплантации органов и тканей человека.