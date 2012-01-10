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  • В 2012 году в Беларуси запланирована подготовка и внесение на рассмотрение Президенту Кодекса о культуре – первого подобного документа на постсоветском пространстве

В 2012 году в Беларуси запланирована подготовка и внесение на рассмотрение Президенту Кодекса о культуре – первого подобного документа на постсоветском пространстве

10 января 2012 16:28
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Президент Александр Лукашенко своим указом утвердил план подготовки законопроектов на 2012 год.

Речь о 46 проектах законов, в ряде случаев абсолютно новых. Среди них, например, документы о концессиях – они касаются вопросов вовлечения частного сектора в эффективное управление госсобственностью, также о городском электрическом транспорте и метрополитене.

Помимо этого запланирована подготовка и внесение на рассмотрение Президенту Кодекса о культуре – первого подобного документа на постсоветском пространстве.

В настоящее время в депутатском портфеле более 40 законопроектов, охватывающих самые разные сферы жизни Беларуси.

Николай Самосейко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Следует отметить такие законопроекты, которые ждет народ, – это закон о защите прав потребителей, закон об обращении с животными (он давно на слуху. Законопроект этот принят в первом чтении. В настоящее время ведется подготовка ко второму. Работа будет очень долгая и кропотливая. Я бы также отметил законопроект в сфере трансплантации органов и тканей человека.

# Белоруссия

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