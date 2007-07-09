В 2008 году в Беларуси будут реорганизованы таможенные органы

Об этом сегодня Президенту Александру Лукашенко доложил председатель государственного таможенного комитета Александр Шпилевский. Он отметил, что современные технологии позволяют сделать компактную таможню, удовлетворяющую потребности небольшого государства.



Председатель государственного таможенного комитета Беларуси Александр Шпилевский: "В 2008 году это будет компактная региональная таможня. С учетом небольших размеров страны и управляемости из центра. Сегодня современные технологии позволяют это сделать.



Кроме этого затрагивались вопросы деятельности Белтаможсервиса. Эта структура достаточно хорошо работает, ее оборот составляет в год 60 миллионов рублей. И получены конкретные указания по улучшению работы."

