Уволен декан журфака ведущего российского вуза после критики в адрес ректора

Ректор СПбГУ освободил от занимаемой должности декана факультета журналистики Марину Шишкину.

Шишкина уволена из университета по инициативе работодателя из-за неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Конфликт между Шишкиной и ректором СПбГУ Николаем Кропачевым начался летом 2009 года, после выступления декана на ученом совете. В своей речи, позже опубликованной на сайте профсоюзной организации, Шишкина раскритиковала ректора и его управленческие методы.

Конфликт с Шишкиной был не первым для Кропачева на посту ректора. Ранее на методы нового главы СПбГУ жаловался декан медицинского факультета Сергей Петров. В марте 2009 года сотрудники университета написали коллективное письмо президенту РФ Дмитрию Медведеву с жалобой на действия ректора, которого они обвинили в развале медицинского центра СПбГУ и административном произволе, пишет Лента.ру.