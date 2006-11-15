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Утверждена демаркационная карта белорусско-литовской границы

15 ноября 2006 11:11
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Белорусские и литовские пограничники планируют завершить к концу текущего года демаркацию государственной границы. Специальная комиссия уже утвердила демаркационную карту, протоколы пограничных знаков и каталог их координат, а также другие окончательные документы. Напомним, на белорусско-литовской границе установлено около 2 тысяч пограничных знаков. Общая её протяженность - почти 680 км., из них протяженность сухопутного участка -380, водного - 300 км.

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